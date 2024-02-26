شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يحيى: الزمالك لم يفاوض إمام عاشور للعودة.. وغرامة كهربا هتتحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يحيى وكيل اللاعبين، أن إمام عاشور تلقى العديد من العروض أثناء تواجده فى الزمالك وخرج بمقابل مادى كبير، ولكنه لم يتأقلم فى الدنمارك، وغرامة كهربا هتخلص.

وقال أحمد يحيى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إمام عاشور جاله أكتر من عرض أثناء تواجده فى الزمالك، وخرج برقم كبير فى ميتلاند الدنماركى، ولكنه لم يتأقلم فى المعيشة هناك وكان حابب يرجع تانى مصر".

وأضاف: "الزمالك لم يفاوض إمام عاشور لعودته من ميتلاند، والأهلى فقط هو من تفاوض مع ميتلاند من أجل إمام عاشور، وبيراميدز لم يتفاوض مع اللاعب، فالأهلى أنهى المفاوضات بسهولة".

وعن كهربا، قال أحمد يحيى: "عقد محمود كهربا مع الزمالك لم يكن سليما، وخرج من أجل الاحتراف فى البرتغال ولكن النادى أعلن إفلاسه وقرر العودة إلى مصر، والأهلى فقط هو من تفاوض معه ولا توجد مفاوضات من بيراميدز".

وتابع: "غرامة كهربا هتخلص هتخلص، وحاليا نعمل على حل الأزمة وإنهاء الغرامة فى أقرب وقت، وأنا وكيل اللاعب وتهمنى مصلحة اللاعب فقط وليست الأندية".