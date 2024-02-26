شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفى بانضمام 9 لاعبين لمنتخب الشباب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الموقع الرسمي للأهلي على الاحتفاء بانضمام 9 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2005 إلى منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض.

وأكد الموقع الرسمي أنه تم اختيار 9 لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2005، للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب الوطني للشباب، الذي انطلق الأحد ويستمر حتى 4 مارس المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية الدولية بالجزائر المقرر إقامتها في الفترة من 18 وحتى 26 مارس المقبل.

واستدعى منتخب الشباب بقيادة مديره الفني وائل رياض كلًّا من: حازم جمال (حارس مرمى)، وأحمد عابدين (مدافع)، ومعتز محمد (مدافع)، ومحمود لبيب (ظهير أيسر)، وإبراهيم عادل (لاعب وسط)، ومحمد عبد الله (جناح أيمن)، وفارس خالد (صانع ألعاب)، ومحمد رأفت (مهاجم)، ومحمد هيثم (مهاجم).

ويشارك منتخب الشباب في البطولة الودية الدولية بالجزائر بمشاركة منتخبات الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو.