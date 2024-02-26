شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يحيى: الاستمرار بالزمالك كان خيار فتوح الأول وعبد القادر عنده عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يحيى وكيل اللاعبين، أن أحمد فتوح لاعب الزمالك، تلقى العديد من العروض القوية قبل التجديد للزمالك؛ لأنه لاعب حر ويملك قدرات كبيرة، وأحمد عبد القادر يبحث عن المشاركة.

وقال أحمد يحيى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد فتوح من أهم اللاعبين فى مصر، وكان حرا، ويحق له التوقيع لأى نادٍ، وكان حاطط الزمالك فى المرتبة الأولى، ولما توصلنا إلى اتفاق يرضى الطرفين تم التوقيع على التجديد".

وأضاف وكيل اللاعبين: "عقد أحمد فتوح مع الزمالك لا يضمن أى شروط جزائية تحق له الرحيل للاحتراف، وهو مركز حاليا مع الزمالك والآن مفيش انتقالات ولا يوجد عروض لأنه لسه مجدد".

وتابع: "أزمة فتوح مع الزمالك الأخيرة، كانت صعبة على الطرفين، وهو اعترف بالخطأ وتقبل العقوبة وامتثل لها، ومسئولو الزمالك خدوا القرار بالعقوبة".

واستطرد: "أحمد عبد القادر تلقى عرضا من تركيا ولكن الأهلى والفريق التركى لم يتوصلا لاتفاق وانتهى الأمر، ولكن الوضع إن لم يتغير سنبحث عن عرض جديد لأنه يريد المشاركة".

واختتم أحمد يحيى تصريحاته قائلا: "أحمد عبد القادر لديه عقد مع الأهلى ومش هيقدر يروح الزمالك، وأرى أن انتقال أى لاعب من الأهلى إلى الزمالك أو العكس مباشرة مستحيل يحصل حتى مع العلاقات الطيبة".