شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: رفضنا عرض سوتشى الروسى لضم محمد حمدى.. وإقامة مباراة الأهلى فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتواصل مع ناديه لتأجيل مباراة الأهلي مجددًا، وأن المباراة حتى الآن في موعدها 15 مارس المقبل.

وقال إسماعيل، خلال تصريحات تلفزيونية: "نرغب في إقامة المباراة في موعدها، بسبب الارتباط ببرنامج تدريبي وتقليل المباريات".

وأضاف محمد إسماعيل: "كان هناك عرض من سوتشي الروسي لضم محمد حمدي ظهير أيسر الفريق على سبيل الإعارة، ولكن تم رفض العرض بسبب مطالبات مادية لم تتم الموافقة عليها من جانب النادي الروسي".

وتابع: "أول الشروط كانت هي نسبة مشاركة محددة للاعب حتى يتم ضمان تسويقه بشكل جيد ونسبة إعادة اللعب، وكنا نرغب في أن يشارك في 40% من المباريات المتبقية للنادي حتى نهاية الموسم على الأقل".

واختتم: "زياد كمال لم يعانِ من أي إصابة مزمنة كما ادعى البعض، وإصاباته معدلها طبيعية مثل أي لاعب، والزمالك كسب لاعبا جيدا وسوف يستفيد منه".