عبد الرحمن نادر: رفضت مفاوضات الأهلى.. ولن أعود للعب فى مصر حاليا

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد الرحمن نادر لاعب فريق ملبورن فينكس الأسترالي لكرة السلة، عن مفاوضات الأهلي معه للانضمام إلى صفوف الفريق خلال بطولة BAL.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات تلفزيونية: "خلال الأيام الماضية يتم سؤالي كثيرًا حول انضمامي للأهلي، ولن أشارك بقميصه في الـ BAL، قد أفعل ذلك في نهاية مسيرتي ولكن ليس الآن".

وأضاف: "كان هناك حديث مختصر بالفعل مع النادي الأهلي ولكنها لم تصل إلى المفاوضات، لقد استمتعت إليهم ومنحتهم الفرصة للحديث عن أهدافهم ولكنني اعتذرت لهم في النهاية".

وتابع: "المقابل المادي ليس السبب في اعتذاري، ولكنني أرغب في الاستمرار بالخارج وفي نفس المستوى، لقد عدت للتو من الإصابة وأريد الاستمرار في أوروبا".

واستطرد: "اود ان العب في مصر وأستهدف اللعب في مصر في نهاية مسيرتي، لدي عروض اجنبية حاليا سأدرسها خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم عبد الرحمن نادر تصريحاته قائلا: "صورتي بقميص نادي الاتحاد السكندري كانت خلال فترة الكورونا، ووالدي يحب هذا الفريق كثيرًا لأننا من الإسكندرية، ولا أشجع أي ناد في مصر، وأتابع تطور المستوى للأندية المصرية مثل الأهلي والاتحاد وغيرهما".