شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"كاف": موتسيبى لا يتقاضى راتبه ويتنازل عنه لموظفى الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن قماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الأفريقى، أن رئيس الاتحاد الأفريقي دائما يطالبنا بأن تكون النجاحات والأرباح عشرة أضعاف البطولة الماضية، وهذا الشخص ناجح جدا، وقام بزيادة العائدات والأرباح من أجل تطوير الكرة الأفريقية من خلال أرباح الأندية والمنتخبات.

وقال قماح، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: إن هناك دعما سنويا لكل الاتحادات، ويكون من خلال إجبار الاتحاد بمصاريف محددة للتطوير، سواء على قطاع الناشئين أو الكرة النسائية.

وكشف أن موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي يتنازل عن راتبه للموظفين إلى جانب التبرع من أمواله الخاصة على العديد من القطاعات داخل القارة.

وأضاف حسن قماح أنه يجب أن تكون الإدارات لها أهداف، وأن يعمل العاملون بها بمقابل مادي مثلما يحدث مع كل الأندية المحترفة والاتحادات، وأن هناك رجال أعمال يعملون في الاستثمار الرياضي قادرون على تحقيق الإضافة، مثل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق.

وكشف قماح أنهم حاليا بصدد تقديم تقرير عن أرباح بطولة الأمم الأفريقية، وسيتم إعلانه بشفافية كاملة عبر موقع الكاف الذي تم تحديثه بشكل كامل في الفترة الأخيرة.