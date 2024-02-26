شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"كاف": موتسيبى لا يتقاضى راتبه ويتنازل عنه لموظفى الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حسن قماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الأفريقى، أن رئيس الاتحاد الأفريقي دائما يطالبنا بأن تكون النجاحات والأرباح عشرة أضعاف البطولة الماضية، وهذا الشخص ناجح جدا، وقام بزيادة العائدات والأرباح من أجل تطوير الكرة الأفريقية من خلال أرباح الأندية والمنتخبات.
وقال قماح، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: إن هناك دعما سنويا لكل الاتحادات، ويكون من خلال إجبار الاتحاد بمصاريف محددة للتطوير، سواء على قطاع الناشئين أو الكرة النسائية.
وكشف أن موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي يتنازل عن راتبه للموظفين إلى جانب التبرع من أمواله الخاصة على العديد من القطاعات داخل القارة.
وأضاف حسن قماح أنه يجب أن تكون الإدارات لها أهداف، وأن يعمل العاملون بها بمقابل مادي مثلما يحدث مع كل الأندية المحترفة والاتحادات، وأن هناك رجال أعمال يعملون في الاستثمار الرياضي قادرون على تحقيق الإضافة، مثل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق.
وكشف قماح أنهم حاليا بصدد تقديم تقرير عن أرباح بطولة الأمم الأفريقية، وسيتم إعلانه بشفافية كاملة عبر موقع الكاف الذي تم تحديثه بشكل كامل في الفترة الأخيرة.
وتابع: إن هناك انطباعات مغلوطة عن سيطرة بعض الدول على الأمور داخل الكاف، موضحا أن باتريس موتسيبي رئيس الكاف يتعامل بحيادية مع الـ54 دولة الأعضاء ولا صحة على الإطلاق لسيطرة المغرب على الأمور داخل الاتحاد.
وأشار قماح إلى أنه عمد إلى الاعتماد على أفكار خارج الصندوق وخلق رعايات جديدة، وأن الأبحاث كشفت عن ارتباط الكرة بالموسيقى، وهو ما جعلنا نقيم فكرة سفراء الكاف وإقامة حفلات غنائية على هامش المباريات، وأيضا هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان الذي لديه تأثير كبير في قطاع كبير من الجماهير، مما جعله يتواجد في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
واختتم حسن قماح تصريحاته قائلا: "لدينا أفكار عديدة وتوظيف احترافي للمقومات وهناك مزج للرياضة مع الفن والموسيقى لمنح الرعاة مكاسب عديدة، ومصر بها مقومات عديدة وتملك القدرة على النجاح في تنظيم البطولات الكبيرة، ويجب إدخال القطاع الخاص مع القطاع العام، ويمكن اللعب على ملفات مثل الكرة الشاطئية وغيرها مع استقطاب رعاة جدد".
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