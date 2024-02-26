نادر السيد : لم أصرح اطلاقا بندمي في اللعب للاهلي والزمالك بيتي وفضله عليا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن تألقه في ضربات الجزاء لم يكن صدفة بل كان تركيز علي أكمل وجه وتحرك ودراسة المنافس والتدريب عليها مؤكدا ان نجله أحمد نادر السيد يتألق مثله في هذه التصديات

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أنه تصدي أكثر من 30 ضربة جزاء واهمها امام كوتوكو في 93 و96 مع شوتنج ستارز و98 امام كوت دي فوار .

وواصل تصريحاته أنه لم يتحدث علي ندمه اللعب للاهلي مؤكدا ان الزمالك بيته وتربي فيه وله فضل عليه ولكن في نفس الوقت سعيد بفترته في اللعب مع الاهلي وشئ يدعو للشرف

واختتم أنه كان يريد أن يشارك في امم افريقيا 2006 ويعتزل مؤكدا ان فترته في الاهلي كانت صعبة خاصة أنه كان من الظلم أن يلعب علي حساب الحضري أو العكس لان كل منا حارس كبير ويستطيع حماية العرين في الاهلي