شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الاستعداد لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى باستاد القاهرة الدولى، والمقرر لها الخميس المقبل، وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة طى صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد مواجهة أبو سليم الليبي، والاستعداد الجديد لبطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية

يستعد الزمالك لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

آخر ظهور للزمالك فى الدوري

تعادل الزمالك مع الإسماعيلى سلبياً فى آخر ظهور بمسابقة الدوري.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الميركاتو الشتوى الأخير فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق، فى ظل استعداد الفارس الأبيض لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.