شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر مطار عنابة في طريق العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار عنابة منذ قليل، في طريقها عائدة إلى القاهرة، عقب مواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الإداري للفريق سبق بعثة الزمالك إلى مطار عنابة، لإنهاء إجراءات سفر الفريق، قبل نحو ساعتين من موعد إقلاع الطائرة.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.