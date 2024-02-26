شكرا لقرائتكم خبر عن وفود الدول المشاركة فى تصفيات أفريقيا لكرة السلة تغادر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر اليوم الوفود التى شاركت فى تصفيات بطولة أفريقيا لكرة السلة رجال 2025، والتي أقيمت بصالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري.

وتكمن أهمية التصفيات كونها مؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2025، بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم 2025.

وتقع مصر فى المجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، بجانب منتخبات كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر.

وشارك المنتخب المصرى في البطولة بقائمة ضمت 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.