شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الداخلية فى الدوري بعد غلق صفحة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الاستعداد لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى باستاد القاهرة الدولى، والمقرر لها الخميس المقبل.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة طى صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد مواجهة أبو سليم الليبي، والاستعداد الجديد لبطولة الدوري.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك في تحسين وضع الفريق بمسابقة الدوري قبل نهاية الدور الأول، والذى سيتحدد بناء عليه الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية بنسختها المقبلة، وهو ما يجعل جميع الفرق تتصارع على انهاء الدور الأول في مراكز متقدمة.

ويسعى الزمالك للقفز لأعلى الجدول خاصة وإنه يحتل حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.