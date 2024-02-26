شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف علاء نبيل بملف اختيار المدربين للمعايشة الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ناحية أخرى، تقرر انضمام محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، للجنة الفنية باتحاد الكرة تحت قيادة علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، خاصة بعد اعتذار الأول عن عدم الاستمرار فى الجهاز الفني للمنتخب الأول.

محمد يوسف صنع رحلة مميزة فى الكرة المصرية، سواء بقميص الأهلى أو المنتخب الوطنى، وارتدى يوسف قميص المارد الأحمر لأول مرة موسم "1989-1990" تحت قيادة محمود السايس، واستمر حتى موسم "1999-2000" فى الدورى التركى، عاد إلى إنبى بداية ظهوره فى الأضواء حتى اعتزاله عام "2004".

وبعد دخوله مجال التدريب سار على نفس النهج وقاد الأهلى وهو بمنصب المدير الفنى لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013، كما لعب دور المنقذ للمارد الأحمر فى أى وقت يحتاجه حيث تولى منصب المدير الفنى المؤقت أكثر من مرة.