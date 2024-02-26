شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، نور الشربيني، علي فرج، ومازن هشام، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 21 إلى 28 فبراير الجارى، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات الدور ربع النهائي كالتالي: وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز علي فرج على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 12-10, 11-4.

فوز نور الشربيني على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-3, 11-3.

فوز مازن هشام عل. الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-9, 9-11, 14-12, 11-9.

وكان 7 لاعبين مصريين قد تأهلوا لربع النهائي على مدار منافسات دور الـ 16، وهم، نور الشربيني، علي فرج، كريم عبد الجواد ومازن هشام، هانيا الحمامي، نوران جوهر، ومصطفى عسل.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ38 على التوالي ورقم 196 فى تاريخه.

وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ25 على التوالي والـ 235 في تاريخها، بينما عادت هانيا الحمامي للوصافة، وتراجعت نوران جوهر للمركز الثالث، وتقدمت أمينة عرفي للمركز الـ 12.