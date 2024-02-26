شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 / 2 / 2024 فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الجونة مع الإسماعيلى، وزد إف سى مع إنبى، وأخيراً المقاولون العرب مع المصري البورسعيدى.

الجونة يستدرج الاسماعيلى فى الغردقة

يستدرج فريق الجونة نظيره الإسماعيلى في الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة للفريقين.

زد إف سى يستضيف إنبى فى لقاء الصدارة

يستضيف فريق زد إف سى نظيره انبى فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

المقاولون يواجه المصري البورسعيدى فى برج العرب

يواجه فريق المقاولون العرب نظيره المصري البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.