بعد حكمة الدوري الإسباني.. أصعب إصابات الحكام في كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت مباراة ريال بيتيس وأتلتيك بلباو بالدوري الإسباني واقعة غريبة، بعدما تعرضت حكمة الراية جوادالوبي بوراس لاصطدام بكاميرا النقل التلفزيوني خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، نقل الحكمة إلى سيارة الإسعاف بعد إصابتها في رأسها نتيجة اصطدامها بكاميرا النقل التلفزيوني.

وخضعت جوادالوبي للعلاج من قبل الطاقم الطبي في بيتيس، وتم استبدالها في النهاية لأنها لم تتمكن من مواصلة مهامها، وكان على الحكم الرابع هولجويراس كاستيلانوس أن يتولى مسؤولية جوادالوبي التي غادرت لتلقي العلاج، وقام حكم المباراة كوادرا فرنانديز بإبلاغ مدربي الفريقين بما حدث ومواصلة اللعب.

ويقدم لكم "الخليج 365" أبرز نماذج إصابات الحكام في مباريات كرة القدم

فقدان للوعي ونزيف الدم

حيث شهدت بطولة الكأس الذهبية في أمريكا الشمالية واقعة غريبة من نوعها، تحديدا في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالدور ربع النهائي، في يوليو الماضي.

وتعرض حكم الراية وقتها للإصابة بعد اصطدامه بلاعب كندا بشكل عفوي، قبل أن يتوقف اللعب لمدة 10 دقائق لكي يتلقى العلاج.

الحكم المساعد المكسيكي وقتها عانى من فقدان للوعي ونزيف الدم من أنفه، وسط شكوك حول إمكانية تعرضه لكسر، ثم خرج من الملعب وحل محله الحكم الرابع.

رباط صليبي

أصبح الحكم المخضرم فيليكس بريش حديث الإعلام الرياضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أثناء إدارته لإحدى مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا".

وخرج الألماني بريش من مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في الدوري المحلي، بسبب تعرضه للإصابة في واقعة ظهرت غريبة ونادرة لكنها لم تكن الأولى من نوعها في ملاعب كرة القدم.

حيث خرج بريش من الملعب في الجولة 12 من الدوري الألماني الموسم الماضي، نتيجة التواء في الكاحل والركبة اليمنى، حيث استبدل في الشوط الثاني ودخل بدلا منه باتريك شوانيجرز الحكم الرابع، الذي كانت تلك المباراة هي الأولى له كحكم ساحة في المسابقة.

وأوضح بريش لاحقاً في تصريحات لشبكة "سكاي" في نسختها الألمانية أنه يشك في تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يتأكد الأمر لاحقا.

ولا تكمن الدهشة في أن هذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها حكم بالبوندسليجا في استكمال مباراة بسبب الإصابة، لكن الغرابة تكمن في أن آخر حكم تعرض لهذا الموقف هو بريش نفسه في لقاء كولن وهامبورج في أغسطس 2017.