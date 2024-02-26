شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز فتوح وزياد كمال لمواجهة الزمالك والداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول بنادى الزمالك ، على تجهيز زياد كمال وأحمد فتوح للعودة للمشاركة فى المواجهات المقبلة، بعد الإصابة التى تعرضا لها خلال الفترة الأخيرة.

وشارك أحمد فتوح فى جزء من مران الزمالك بالجزائر قبل مواجهة أبو سليم الليبى، فيما كان يواصل زياد كمال التأهيل من الإصابة التي لحقت به، وحرمته من الظهور مع الزمالك حتى الأن.

ويعانى أحمد فتوح من مزق فى العضلة الخلفية، ويعانى زياد كمال من مزق في العضلة الخلفية أيضًا وخضع لبرنامج تأهيل مكثف منذ تشخيص الإصابة.