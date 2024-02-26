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روما وتورينو.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الدوري الايطالي الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا روما و تورينو مساء اليوم، الاثنين، الموافق 26 فبراير 2024 فى إطار مواجهات الجولة الـ26 من مسابقة .

 

ويحتضن ملعب الأولمبيكو، مباراة روما وتورينو فى السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت .

 

ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي روما في المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 41 نقطة جمعها من 25 مباراة، فاز 12 لقاء وتعادل 5 مرات وخسر 8 مباريات.

 

بينما يأتي فريق تورينو فى المركز العاشر بجدول ترتيب الكالتيشو برصيد 36 نقطة، جمعها من  25 مباراة، فاز 9 مرات وتعادل مثلها وخسر 7 مباريات.

 

تشكيل روما المتوقع

في حراسة المرمى: ميل سفيلار.

في خط الدفاع: هويسين - كريستنانتي - باريديس - أزمون

في خط الوسط: مانشيني - بالدانزي - كريستينسن - أنجيلينو

في الهجوم: لوكاكو - ستيفان شعراوي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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