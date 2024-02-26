كشف حساب جيرارد أمام جيسوس قبل صدام الدوري السعودي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بنظيره البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، للمرة الرابعة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب نادي الاتفاق ضمن الـ 21 من دوري روشن السعودي.

جيرارد أمام جيسوس

والتقى جيرارد وجيسوس في ثلاث مباريات سابقة، انتهت واحدة منها بتفوق البرتغالي، فيما حضر التعادل مباراتين.

وبدأت المواجهات بين المدربَين الإنجليزي والبرتغالي على الصعيد الأوروبي عام 2020، وتحديدًا في مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي، ووقتها كان جيرارد على رأس الإدارة الفنية لفريق رينجرز الإسكتلندي في أولى تجاربه التدريبية، بينما كان جيسوس يقود بنفيكا البرتغالي.

وانتهى اللقاء الأوَّل بين بنفيكا ورينجرز، الذي جرى في البرتغال، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة، وتكرَّر التعادل في إسكتلندا، بهدفين لكل فريق لحساب الجولة الرابعة ليتأهل الفريقان إلى الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي وقتها.

ونجح البرتغالي جيسوس خلال المباراة الثالثة تحقيق انتصاره الأول على جيرارد، وكان ذلك في النسخة الجارية لدوري روشن السعودي عندما تفوق الهلال على الاتفاق بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الرابعة.