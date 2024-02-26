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جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع مواجهات هامة بالدوري المصري والدوري السعودي وغيرها من الدوريات المختلفة حول العالم نرصدها لكم كالتالي..

 

مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

 

مواعيد مباريات  
الجونة ضد الإسماعيلي في تمام الساعة 4 مساء. 


زد إف سي ضد إنبي في تمام الساعة 4 مساء. 


المقاولون العرب ضد المصري البورسعيدي في تمام الساعة 7 مساء. 

 

مواعيد مباريات الدرجة الأولى
جيرونا ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة 10 مساء. 

 

مواعيد مباريات

روما ضد  تورينو في تمام الساعة 7.30 مساء. 

 

فيورنتينا ضد  لاتسيو في تمام الساعة 9.45 مساء. 


مواعيد مباريات كأس السوبر الكويتي

الكويت ضد  كاظمة في تمام الساعة 5 مساء. 

 

مواعيد مباريات الممتاز

وست هام يونايتد ضد برينتفورد في تمام الساعة 10 مساء. 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد الهلال في تمام الساعة 4 مساء. 


الاتحاد ضد الوحدة في تمام الساعة 7 مساء. 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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