وكيل عبد القادر يكشف موقفه من الرحيل عن الاهلي والانضمام لـ الزمالك

كشف أحمد يحيى، وكيل أعمال أحمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي من الرحيل عن المارد الأحمر والانتقال لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: “أحمد عبد القادر لا يزال يرتبط بعقد مع النادي الاهلي ولن يرحل إلى نادي الزمالك”.

وأضاف: “من المستحيل أن ينتقل لاعب من الاهلي إلى الزمالك أو العكس، خاصة في ظل العلاقات المميزة بين الناديين في الوقت الحالي”.

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وتابع: “عبد القادر تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري التركي ولكن الاهلي والفريق التركي لم يتفقا ولم تتم الصفقة”.

وأتم: “الأمر قد يتغير بخصوص ملف رحيل أحمد عبد القادر، خاصة أن اللاعب يرغب في المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وكان أحمد عبد القادر قد خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، حيث يعتمد على حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم في مركزي الجناحين.