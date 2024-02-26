شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يعتذر عن بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد ومحاولات لإقناعه بالمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، عن المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التى تقام الشهر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأبلغ كرم جابر مسئولي اتحاد المصارعة، الاعتذار عن المشاركة في البطولة المؤهلة للأولمبياد لأسباب خاصة، بعد أن وضع عليه مسئولى المصارعة أمالا لتحقيق ميدالية أولمبية جديدة فى باريس.

ويحاول مسئولي المصارعة إقناع كرم جابر بالعدول عن قرار الاعتذار، خاصة أن فرصه لتحقيق ميدلية كبيرة في ظل خبراته خلال السنوات الماضية، كما سبق وحقق ميداليتين أولمبيتين، ذهبية فى أثينا 2004، وفضية بأولمبياد لندن 2012.

وقرر اتحاد المصارعة برئاسة محمد محمود تكليف إبراهيم عادل مصطفي عضو مجلس إدارة الاتحاد مديرا للبطولة الأفريقية للشباب والناشئين والكبار، والدورة المؤهلة للأولمبياد والمقرر إقامتهما بمصر فى الفترة من 14 إلى 19 مارس القادم، بينما تقام الدورة المؤهلة لأولمبياد باريس عن قارة افريقيا وأقونيسا في الفترة من 22 الي 24 من نفس الشهر.