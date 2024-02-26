شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات ناصر ماهر وعبد الله السعيد أمام الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر خلال مواجهة الداخلية، المقرر لها الخميس، بعدما غاب اللاعبون الثلاثة عن مواجهة أبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية، نظرًا لسابق مشاركتهم مع فرقهم فى البطولة الأفريقية.

وشارك عبد الله السعيد وسيف جعفر مع بيراميدز بدورى أبطال أفريقيا، بينما شارك ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد جوميز برنامجا تدريبيا للاعبين الذين غابوا عن رحلة الجزائر من أجل تجهيزهم للاعتماد عليهم في بطولة الدورى.

ويعمل المدير الفنى على تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لتفادى الإجهاد فى المرحلة المقبلة، فى ظل تلاحم المباريات.