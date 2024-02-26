شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى سيغيب عن مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر، المقرر لها 13 مارس المقبل فى السعودية، بسبب الإصابة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأشعة أثبتت إصابة ياسر إبراهيم مدافع الأهلى بتمزق فى العضلة الخلفية ويحتاج شهراً للعلاج، ما يؤكد غيابه عن مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر".

وأضاف شوبير، "كولر يدرس توظيف رامى ربيعة بديلا لياسر إبراهيم ويظهر فى الصورة محمد هانى كمساك مع منح الفرصة لعمر كمال عبد الواحد بالظهور فى مركز الظهير الأيمن".

وتابع شوبير، "هناك مدافع صاعد مميز اسمه أحمد عابدين قد يظهر فى الصورة أيضاً".

وأكمل شوبير، "كولر أعاد محمود متولى لتدريبات الأهلى بسبب إصابة ياسر إبراهيم، خاصة أن اللاعب كان يخوض تدريبات منفردة بشكل منتظم، ولا توجد مشكلة بين كولر ومتولى، المدرب فقط معترض على كثرة إصابات اللاعب".

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.