شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مودرن فيوتشر تعود اليوم إلى القاهرة بعد التعادل مع سوبر سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، برئاسة أيمن منصور عضو مجلس الإدارة، اليوم إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا، بعد التعادل مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف لمثله.

وبات فريق مودرن فيوتشر على أعتاب إنجاز تاريخي، بعدما وضع الفريق قدماً فى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، وتعادل مودرن فيوتشر تحت قيادة مدربه الجديد تامر مصطفى، مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ليرفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بمجموعته خلف اتحاد العاصمة المتصدر برصيد 10 نقاط.

وجاء ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بعد الجولة الخامسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية كالتالي:

ـ اتحاد العاصمة الجزائري: 10 نقاط

ـ مودرن فيوتشر: 8 نقاط

ـ الهلال الليبي: 6 نقاط

ـ سوبر سبورت الجنوب أفريقي 4 نقاط

ويلتقي مودرن فيوتشر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع الهلال الليبي، الأحد المقبل الموافق الثالث من شهر مارس، وذلك لحسم المقعد الثاني برفقة اتحاد العاصمة الجزائري إلى ربع النهائي.

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب في مباراة الذهاب على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في ليبيا.