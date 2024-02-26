شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن المصابين فى الأهلى ومدة غيابهم قبل لقاء بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريراً عن حالة اللاعبين المصابين ومدة غيابهم عن الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة والتي ستشهد خوض مباريات قوية وحاسمة، سواء في دوري أبطال أفريقيا وتحديدا ربع نهائي البطولة القارية أو الدوري المصري ، الذي سيعود الفريق الأحمر لخوض منافسات، أو نهائي كأس مصر ضد الزمالك يوم 8 مارس المقبل.

ويعاني الأهلي من عدة غياباتفى صفوفه، مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي، ويرغب كولر فى معرفة موقف اللاعبين ومدة غيابهم من أجل ترتيب خططه بشأن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم فى المباريات القادمة المهمة سواء فى البطولة الأفريقية أو البطولات المحلية.

ويبحث مارسيل كولر توفير البدلاء الذين سيعتمد عليهم لتعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، وأحدثهم ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد، حيث ينوى الاعتماد على رامي ربيعة لتعويض غياب ياسر إبراهيم المتوقع عن مباراتي بلدية المحلة ويانج أفريكانز التنزاني، بخلاف أنه مهدد بالغياب عن نهائي كأس مصر أمام الزمالك.