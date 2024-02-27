شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام الزمالك مساء اليوم، الثلاثاء، فى نهائى السوبر المحلى للموسم 2023 / 2024 على صالة نادى اتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة.

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وتأهل فريق الزمالك إلى النهائى بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3 /0، بينما نجح الأهلى فى التأهل بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى مواجهتى أمس، الأحد، حيث يتنافس فى السادسة مساءً على المركز الثالث فريقا بتروجت والطلائع غداً أيضا.

ونجح الأهلى والزمالك فى التأهل مؤخرا إلى المربع الذهبى فى الدورى الممتاز الذى يقام بنظام الـ "بلاى أوف".

ويشهد اللقاء حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى، حيث تم طرح تذاكر نهائيات السيدات والرجال قبل انطلاق المنافسة مباشرة.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخراً على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة "رجال وسيدات" في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيُعقد فى أغسطس المقبل.