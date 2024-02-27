"مرموش يتألق في ألمانيا".. تعرف على مشوار اللاعب داخل الملاعب الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، تألقه في الدوري الألماني "بوندسليجا"، بعدما تمكن من الوصول إلى الهدف رقم 10 في الدوري رفقة فرانكفورت.

وتمكن مرموش من إحراز هدف فريقه الثاني في مرمى فولفسبورج، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في إطار منافسات الجولة الـ23 بالدوري الألماني.

وبهذا الهدف رفع مرموش رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الألماني حتى الآن، ليصبح ثاني لاعب مصري ينجح في تسجيل 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد بالدوري الألماني، بعد محمد زيدان.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، أرقام ومشوار عمر مرموش في الدوري الألماني حتى الآن.

وبدأ عمر مرموش مشواره الاحترافي في الدوري الألماني، مع الفريق الثاني لفولفسبورج الألماني " فريق الرديف" في موسم 2017، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2020.

وخاض مرموش رفقة فريق فولفسبورج 48 مباراة، نجح خلالهما في إحراز 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وخرج مرموش من فريق فولفسبورج إلى فريق سانت باولي أحد أندية دوري الدرجة الثانية بألمانيا، وشارك معه في 21 مباراة نجح في تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يعيده فريق فولفسبورج مرة أخرى.

وتمت إعارة مرموش للمرة الثانية من قبل فريق فولفسبورج في أغسطس 2021، إلى فريق شتوتجارت.

وشارك مرموش مع فريق شتوتجارت في 21 مباراة، تمكن من إحراز ثلاثة أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

قبل أن ينتقل بشكل نهائي في بداية الموسم الحالي، إلى صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وساهم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً رفقة فرانكفورت في 20 هدفاً مع الفريق، منذ الانضمام إلى صفوفه بداية الموسم، بواقع تسجيل 15 هدفاً بمختلف البطولات، وصناعة 5 أخريين.