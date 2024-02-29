كأس الاتحاد الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يحقق فوزاً ثميناً على نوتينجهام ويتأهل لربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق مانشستر يونايتد من اقتناص فوزا ثميناً على نظيره نوتينجهام فورست خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيتي جراوند"، لحساب منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي دور ال١٦.

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر كاسيميرو في الدقيقة ٨٩ ، ليحسم الفريق تأهله إلى ربع نهائي المسابقة.

وجاءت تشكيلة مانشيستر يونايتد على النحو التالي :

اونانا لحراسة المرمى

و لينديلوف و دالوت وسفيان امرابط ورافائيل فاران لخط الدفاع .

ماكدوميني و برونو فيرنانديز و كاسيميرو لخط الوسط

جرانوتشو و ماركوس راشفورد و أنتوني لخط الهجوم .

اما تشكيلة نوتنجهام فوريست صاحب الملعب فجاءت على النحو التالي :

تيرنر لحراسة المرمى

ويليامز و فيليبي و موريليو و توفالا لخط الظهر .

ياتيس ودانيلو وايلانجا لخط الوسط

جيبس وايت و اوريجي و اوني لخط الهجوم

كان مانشستر يونايتد قد حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد نجاحه في تحقيق الفوز على نيوبورت كونتي، بنتيجة 4-2.

بينما جاء تأهل فريق نوتينجهام فورست إلى دور ال١٦ من كأس الاتحاد الإنجليزى ، على نظيره بريستول سيتي، بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.