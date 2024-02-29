اختتام بطولة الدوري الممتاز الأول للكاراتيه في دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات الدوري السوري الممتاز الأول للفئات العمرية بلعبة الكاراتيه والذي أقيمت منافساته في صالة تشرين بدمشق .

ففي فئة تحت 18 عاماً حقق نادي الجيش المركز الأول تلاه نادي الشرطة المركزي ثم نادي نصيب .

وفي فئة تحت 16 عاماً جاء نادي نصيب أولاً تلاه نادي شبيبة اللاذقية ثم نادي العربي .

وحصل نادي جرمانا على المركز الأول في فئة تحت 14 عاماً تلاه نادي العربي ثم نادي الجيش .

وفي نهاية البطولة تم تتويج الفائزين الثلاث في كل فئة إضافة إلى أبطال الأوزان بحضور أعضاء المكتب التنفيذي السادة محمد الحايك وفراس العزب وبشير عبود.

الفارس السوري أسامة زبيبي ثالث الجائزة الكبرى لبطولة بوذيب الدولية في أبوظبي

وكلن الفارس السوري أسامة زبيبي قد توج بالمركز الثالث في منافسات الجائزة الكبرى للقفز على الحواجز من بطولة أكاديمية بو ذيب الدولية للفروسية فئة ثلاثة نجوم، وحل زبيبي مع الجواد "BEC HUGO” ثالثاً بعد انهاء الجولة الفاصلة لحواجز ارتفاع 150سم في زمن قدره 41:08 ثانية .

هذا وسجل فرساننا نتائج متميزة في بطولة بوذيب والتي اختتمت على ميادين الصالة المغطاة لأكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في ابوظبي واستمرت على مدار ثلاثة أيام .

وشهدت منافسات البطولة في يومها الأول احراز الفارس اسامة زبيبي المركز الثاني في القفز على حواجز ارتفاع 145 سم فيما نال الفارس هادي نظام المركز الرابع، والفارس فادي زبيبي المركز الخامس لشوط جولة خاصة على مرحلتين ارتفاع حواجز 130سم بمشاركة 56 فارس وفارسة .

وفي اليوم الثاني للمنافسات نال فارسنا هادي نظام المركز الأول لشوط جولة واحدة للتمايز بارتفاع 120 سم محققا زمن 27:80 ثانية .

