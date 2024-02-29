التعادل يحسم مباراة الوحدة والتعاون المثيرة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الوحدة والتعاون التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

سجل أوديون إيغالو هدف تقدم الوحدة في الدقيقة 20 من الشوط الأول، ثم تعادل التعاون بهدف موسى بارو في الدقيقة 28 ليعيد فريقه إلى المباراة مرة أخرى.

وفي الدقيقة 36 سجل فصل فجر هدف التقدم من جديد لفريق الوحدة قبل أن يتمكن اللاعب ماتيوس دوس سانتوس من إدراك هدف التعادل للتعاون مرة أخرى في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان المتعة والإثارة حيث سجل وديون إيغالو هدف التقدم من جديد للوحدة من ضربة جزاء في الدقيقة 74، قبل أن يعود التعاون للمباراة ويتعادل بهدف ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 86 من عمر المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.

موقف الوحدة والتعاون بعد المباراة :

بهذه النتيجة يحتل فريق التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.