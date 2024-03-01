"ظهور أفريقي للأهلي والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الجمعة الكثير من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، ومنها إقامة مباراتان بالدوري المصري، بالإضافة إلى إقامة عدد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية، سواء الإسباني او الإيطالي.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً يتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

دوري أبطال أفريقيا:

الأهلي ضد يانج أفريكانز.. "بي إن سبورتس".. 6 مساءً.

شباب بلوزداد ضد ميدياما.. "بي إن سبورتس".. 6 مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

فاركو ضد البنك الأهلي.. "أون تايم سبورتس".. 4مساءً.

سيلتا فيجو ضد ألميريا.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

لاتسيو ضد ميلان.. "أبو ظبي الرياضية".. 9.45 مساءً.

الدوري السعودي:

الهلال ضد الاتحاد.. 7 مساءً.. "SSC" السعودية.

الأخدود ضد الرياض.. 4مساءً.. "SSC" السعودية.

أبها ضد الطائي.. 4 مساءً.. "SSC" السعودية.

الدوري الألماني:

فرايبورج ضد بايرن ميونخ.. "بي إن سبورتس".. 9.30 مساءً.

الدوري الفرنسي:

موناكو ضد باريس سان جيرمان.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

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