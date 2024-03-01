"غرامة كهربا وحكم نهائي الكأس".. كيف علقت الجماهير على أحداث اليوم (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد يوم الخميس العديد من الأحداث، أبرزها تسديد محمود كهربا لاعب الأهلي الغرامة المستحقة لنادي الزمالك، وفوز الأبيض على الداخلية في الدوري المصري.

وتفاعلت الجماهير مع أحداث اليوم، باستخدام لقطات وصور من أفلام سينمائية وأعمال درامية ساخرة.

واستخدام أحد المشجعين مشهد من فيلم "حاحا وتفاحة"، ساخرا من القضايا المرفوعة على نادي الزمالك من اللاعبين السابقين مثل خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، في إشارة إلى أن قيمة غرامة كهربا سيتم صرفها على هذه القضايا.

وكان من ضمن أحداث اليوم حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وسخر أحد المشجعين من قرار اختيار طاقم تحكيم أجنبي، مستخدما مشهد من فيلم "أيظن".

واستمر إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مكافأة للفائز بالتوقع الصحيح لنتيجة المباراة، على الساحة الرياضية، وعلق أحد المشجعين ساخرا على توقع مشجعي الزمالك فوز الأهلي بالمباراة.

وفاز الأهلي في المباراة السابقة على بلدية المحلة، بخماسية مقابل هدف، لهذا استخدم أحد المشجعين مشهد من فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، للتعليق بشكل ساخر على رغبة الزمالك في عدم لعب المباراة.

