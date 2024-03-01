الارشيف / اخبار الرياضه

الزمالك: "لا نشكك في الحكام المصريين.. وشيكابالا يستحق أضعاف ما يتقاضاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أكد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراح الاستعانة بحكام أجانب، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.
وتقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة .
وقال نصر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاستعانة بحكام أجانب في نهائي كأس مصر كان ضمن المقترحات ولكن القرار في النهاية يرجع لاتحاد الكرة، نحن لا نشكك مطلقا في الحكام المصريين".
وأضاف عن تجديد عقد شيكابالا: "شيكابالا واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ويستحق الحصول على أضعاف ما يتقضاه الآن".
وأعلن محمود "شيكابالا" قائد الزمالك، تجديد تعاقده مع الأبيض.
