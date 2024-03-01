الزمالك: "لا نشكك في الحكام المصريين.. وشيكابالا يستحق أضعاف ما يتقاضاه"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراح الاستعانة بحكام أجانب، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية.

وقال نصر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاستعانة بحكام أجانب في نهائي كأس مصر كان ضمن المقترحات ولكن القرار في النهاية يرجع لاتحاد الكرة، نحن لا نشكك مطلقا في الحكام المصريين".

وأضاف عن تجديد عقد شيكابالا: "شيكابالا واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ويستحق الحصول على أضعاف ما يتقضاه الآن".

وأعلن محمود "شيكابالا" قائد الزمالك، تجديد تعاقده مع الأبيض.

