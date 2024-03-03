شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل حسم مصير مباراة سوار الغينى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سوار الغينى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

من جهته أخطر المغربي جمال كاواشي، مراقب مباراة الزمالك وسوار الغينى، مسئولى الاتحاد الأفريقى الكاف بموقف الفريق الغينى من خوض المباراة. وأبلغ كاواشى مسئولى الكاف بأن الفريق الغينى لم يحضر الاجتماع الفني للمباراة، والذى كان مقررا له أمس السبت، ولكنه لم يقم بإلغاء المباراة فى ظل اتصالات مع فريق سوار، وأنه سيخوض المباراة في موعدها.

ورفض مسئولو نادى الزمالك طلب نظرائهم في سوار الغينى بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، بسبب استعداد الزمالك لمواجهة الأهلى في نهائي كأس مصر المقرر له الجمعة المقبل، خاصة أن بعثة القلعة البيضاء ستغادر إلى السعودية صباح غد الإثنين.

تولى البرتغالى جوميز تدريب الزمالك في 3 مباريات قبل لقاء الليلة حقق فوزين وتعادل وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مهمة تحكيم مباراة الزمالك وسوار الغينى لطاقم تحكيم من إثيوبيا بقيادة تيودروس ميتيكو حكم ساحة، ويعاونه كل من: فاسيكا يوليشيت ومصطفى مكي محمد مساعدين، وهاليوسوس بيليتي حكم رابع.

واختار "كاف" المغربي جمال كاواشي مراقباً للمباراة، والتنزاني ليزلي ليونارد مراقباً للحكام.

من جانبه طالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لاعبيه خوض اللقاء بأعصاب هادئة بعد حسم التأهل للدور التالى بالبطولة في صدارة المجموعة، لاسيما أن لقاء الليلة يعد البروفة النهائية للفارس الأبيض قبل مواجهة الاهلى مساء الجمعة المقبلة في نهائي كأس مصر المقرر إقامته بالسعودية.

ويعيد جوميز، أحمد حمدى ومحمد شحاتة للتشكيل الأساسي، خاصة بعد تأكد غياب الثلاثى عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر عن اللقاء لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية بسبب مشاركة اللاعب الأول والثانى في دورى أبطال أفريقيا مع بيراميدز والثالث مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

كما ينوى جوميز منح الفرصة لمحمد عواد في حراسة مرمى الزمالك في مباراة سوار الغينى خاصة بعد خوض محمد صبحى مباراة الداخلية بالجولة 14 في الدورى أساسي، وذلك إيماناً من الخواجة بتطبيق سياسة التدوير فى هذا المركز، خاصة أن يرى هذا القرار صحيح ويصب فى مصلحة القلعة البيضاء.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، وسوار الغيني، وأبو سليم الليبي.