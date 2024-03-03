شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف دورى المحترفين لكرة اليد 26 مارس بعد الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف مسابقة دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 26 مارس الجارى بعد فترة توقف عقب الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية، والتى اختتمت مساء الجمعة بعدما تم تقديمها بدلا من يوم 22 مارس الجارى بسبب استعدادات مشاركة منتخب الشباب فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

وتشهد الجولة العاشرة، المحدد لها يوم 26 مارس، لقاءات بين كل من، الزمالك مع سبورتنج، والجزيرة مع هليوبوليس، وسموحة مع الأهلى، وطلائع الجيش مع البنك الأهلى.

ويتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة ، بينما ي حل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 29 نقطة، يليه البنك الأهلى فى المركز الثالث برصيد 20 نقطة، يليه سبورتنج رابعا برصيد 18 نقطة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.