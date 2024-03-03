شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر اتحاد الكرة بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الأفريقى "كاف" خطاباً لاتحاد الكرة المصري أخطره فيه بـ إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغينى، التى كان مقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية بعد تعذر وصول الفريق الغينى للقاهرة.

وفى وقت سابق، أعلن نادى سوار الغيني صعوبة وصول الفريق إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب نادي سوار عبر صفحته الرسمية بيانا جاء فيه: "نود أن نعلمكم بالموقف المتعلق بـ مباراة الزمالك وسوار المقررة يوم الأحد 03 مارس 2024، على الرغم من جهودنا، إلا أن صعوبات السفر غير المتوقعة أثرت على قدرة فريقنا على الوصول إلى القاهرة في الوقت المناسب للمباراة".

"وبعد التبادلات التي أجريناها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، فإننا ندرس بشكل فعال خيارات تأجيل المباراة. في هذه الأثناء، يعود فريقنا إلى كانكان من باماكو في انتظار رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويستعد أيضًا لمباراتنا القادمة ضد ميلو إف سي".

نحن نقدر دعمكم وتفهمكم الثابت خلال هذا الوقت العصيب. كن مطمئنًا، سنبقيك على اطلاع فور توفر أي أخبار.

شكرا لك على إخلاصك. معًا سنتغلب على هذه العقبة ونواصل التألق