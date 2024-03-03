شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن مواعيد بلاى أوف قبل نهائى دورى السيدات والرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عابد، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن انطلاق بلاى أوف الدور قبل النهائى لدورى السيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 27 مارس الجارى.

وقال عابد فى تصريح لـ الخليج 365، إنه تم تحديد 29 مارس الجارى لانطلاق بلاى أوف قبل نهائى دورى الرجال لهذا الموسم أيضا.

وحسم فريقا الأهلي والزمالك التأهل إلى نصف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 / 2024. جاء ذلك بعدما كرر الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/2، فيما كرر الأهلي الفوز على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، في دور ربع النهائي الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بنظام البلاي أوف 3.

كما حسمت فرق الأهلى والزمالك وسبورتنج وسموحة التأهل لنصف نهائى الدورى على صعيد السيدات.

وتمكن رجال طائرة الأهلي من الفوز على هليوبوليس مساء الجمعة بنتيجة 3-0 فى دور الـ 16 بكأس مصر ، ليتأهل الاهلي إلى ربع نهائي كأس مصر، كما تأهل الزمالك إلى ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية 3 -0.

كما تمكن فريق رجال سبورتنج من التغلب على فريق نادي الزهور بثلاث أشواط مقابل شوط، ليتأهل الفريق السكندري لدور الثمانية. وفاز الاتحاد السكندري على الترسانة 2/3، وفاز فريق رجال طلائع الجيش على ألعاب دمنهور بنتيحة 0/3.

وصعد فريق رجال سموحة على حساب مصر للبترول بعد فوزه بنتيجة 0/3، فيما استطاع الطيران تحقيق الفوز على القناة بنتيجة 3 -1، وتغلب بتروجت بنتيجة 3 -0 على الشمس.

يذكر أن الأهلي قد توج الثلاثاء الماضي بلقب السوبر المحلي للكرة الطائرة على حساب الزمالك، بعد مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين.