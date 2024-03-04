موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر سيتي القادمة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح من مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة “ليفربول إيكو”: “كل المؤشرات تشير إلى أن محمد صلاح سيكون جاهزًا لمواجهة نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي”.

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وأضافت: “محمد صلاح سيشارك في مباراة مانشستر سيتي القادمة، وكل المؤشرات تشير إلى أنه سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة، رغم إرسال ليفربول إلى اتحاد الكرة بشأن إعفاء محمد صلاح من معسكر منتخب مصر القادم”.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

وكان محمد صلاح قد غاب عن ليفربول آخر أربع مباريات، بسبب تجدد الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وعاد صلاح للمشاركة في مباراة برينتفورد حيث أحرز هدفًا وصنع آخر، قبل أن تتجدد الإصابة عليه مرة أخرى.