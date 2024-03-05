"لقاءات متوازنة".. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الحالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 21 التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في مباراة نهائي كأس مصر عبر التاريخ.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في مثلهما، وحسم التعادل في مباراتين، ليتم منح اللقب للفريقين بالمناصفة.

وكانت أول مباراة تجمع بين القطبين في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدف دون مقابل.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين في نهائي كأس مصر، كانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الفارس الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجاءت نتائج الفريقين معاً في نهائي كأس مصر كالتالي:

1927-1928.. 1-0 للأهلي.

1930-1931.. 4-1 للأهلي.

1931-1932.. 2-1 للزمالك.

1934-1935.. 3-0 للزمالك.

1937-1938.. 1-1، ومباراة الإعادة 1-0 للزمالك.

1941-1942.. 3-0 للأهلي.

1942-1943.. تقاسم الفريقان اللقب.

1943-1944.. 6-0 للزمالك.

1948-1949.. 3-1 للأهلي.

1951-1952.. 2-0 للزمالك.

1952-1953.. 4-1 للزمالك.

1957-1958.. تقاسم الفريقان اللقب.

1958-1959.. 2-1 للزمالك.

1977-1978.. 4-2 للأهلي.

1991-1992.. 2-1 للأهلي.

2005-2006..3-0 للأهلي.

2006-2007.. 4-3 للأهلي.

2014-2015.. 2- 0 للزمالك.

2015-2016.. 3-1 للزمالك.

2020-2021.. 2-1 للزمالك.

