شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة فى مركز حراسة مرمى الزمالك قبل مباراة الأهلى بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز حالة من الحيرة بسبب عدم الاستقرار على الدفع بمحمد عواد أو زميله محمد صبحى في حراسة مرمى القلعة البيضاء قبل مواجهة الأهلى المقرر لها في السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل،بالسعودية بنهائى كأس مصر.

وتأتى حيرة جوميز بسبب الحالة الفنية العالية،التي ظهر عليها ثنائى حراسة مرمى الزمالك منذ تولى البرتغالى قيادة الفريق،وهو الأمر الذى وضح جلياً في منحه الفرصة لهما،بالتدوير في المباريات الماضية،لخلق روح المنافسة بينهما.

ويحسم جوميز قراره النهائي بشأن حارس الزمالك في مباراة نهائي الكأس،بعد غداً الخميس في المران الأخير على ملعب الأول بارك الذى يستضيف اللقاء،المرتقب مع الأهلى.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

وتأهل الأهلي لـ نهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي فى نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل 20 مرة فى نهائي كأس مصر، فاز الأهلي بـ9 مواجهات وفاز الزمالك بنفس العدد، فيما تم فوز القطبين باللقب "مُناصفة" مرتين.