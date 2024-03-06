شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو والشحات يقودان أطراف الأهلى فى نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات من المشاركة أساسيين في مباراة فريقهما أمام الزمالك في نهائي كأس مصر مساء الجمعة على ملعب "الأول بارك" بالسعودية.ويقود تاو والشحات جناحي الأهلي في مباراة الزمالك بحيث يلعب تاو في الجناح الأيمن والشحات في الجناح الأيسر.

وسافرت بعثة الأهلي إلى السعودية استعدادا لخوض نهائي كأس مصر ضد الزمالك بعد غد الجمعة على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياضة.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.

واستبعد كولر من القائمة الفلسطينى وسام أبو على بعد خضوعه لاختبار طبى، لينضم إلى الغائبين، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.