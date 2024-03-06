شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل التربع على عرش القارة بالبطولة الأفريقية للسلاح بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أبطال مصر للسلاح للناشئين والشباب اكتساح جدول ميداليات بطولة أفريقيا المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأقيمت اليوم منافسات الفرق للثلاثة أسلحة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة وتمكن الفراعنة الصغار من حصد 6 ميداليات ذهبية بالعلامة الكاملة لتضاف إلى حصيلة المنتخب بجدول الميداليات وتواصل مصر تصدر الترتيب باكتساح.

وبذلك ارتفع رصيد مصر إلى 41 ميدالية في صدارة ترتيب جدول الميداليات بواقع 16 ميدالية ذهبية و9 فضيات بالإضافة إلى 16 ميدالية برونزية.

واحتل المركز الثاني المنتخب السنغالي برصيد 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية وحيدة، فيما جاء منتخب تونس ثالثا برصيد 11 ميدالية بواقع ذهبية وفضية و9 برونزيات.

وفي المركز الرابع، جاء المنتخب الجزائري برصيد 4 ميداليات بواقع 3 فضيات برونزية وحيدة بينما احتلت جنوب أفريقيا المركز الخامس برصيد 5 ميداليات بواقع فضيتين و3 برونزيات وأخيرا يحتل منتخب النيجر المركز السادس برصيد فضية وحيدة.

مثل منتخب مصر اليوم في سلاح الشيش للناشئات كل من جنى إيهاب، ملك حمزة، سلمى هاني ولجين خالد، بينما مثل سلاح الشيش للناشئين كل من عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار، سيف الغايش وكريم عاصم.

وعلى صعيد سلاح السيف فشاركت كل من خديجة أبوعلم، ريناد الدكش، نجوى نوفل وزينة صالح على صعيد فريق الناشئات بينما مثل مصر بفريق الناشئين كل من أحمد هشام، ياسين خضير، زياد نوفل وأدهم شلبي.

أما على صعيد سيف المبارزة فمثل منتخب الناشئات كل من هنا العراقي، فرح محفوظ، لولوة سليمان وسلمى طارق، فيما مثل منتخب الناشئين محمود السيد، إسلام أسامة، يوسف شامل ومحمد ياسين.