شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم أبرزهم.. 3 لاعبين فى قائمة الأهلى مهددين بالغياب عن نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الأهلي من غيابات مؤثرة قبل نهائي كأس مصر أمام الزمالك غدا الجمعة على ملعب الأول بارك بالسعودية، في ظل استبعاد عدد كبير من اللاعبين للإصابات وعدم الجاهزية، بخلاف تواجد 3 لاعبين لا يزال موقفهم غامض من اللحاق بالنهائي.

ويعاني الثلاثي رضا سليم وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد من عدم الجاهزية الكاملة، في ظل شكواهم من الإصابة قبل النهائي، حيث اشتكى سليم من ضد في الخلفية بينما يعاني كوكا من كدمة أسفل الظهر، فيما يعاني نيدفيد من شد خفيف في العضلة الضامة.

ويتحدد اليوم الموقف النهائي للثلاثي من اللحاق بمباراة الزمالك أو يتم استبعادهم من القائمة، حيث يخضع الثنائي سليم وكوكا لاختبار طبي على هامش امران الأخير بالسعودية، بينما اقترب نيدفيد من التواجد بشكل طبيعي في قائمة مباراة القمة غدا.

هذا بخلاف العدد الكبير من الغيابات المسبقة، آخرهم الفلسطينى وسام أبو على ومعه محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك التي تقام مساء غدا الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.