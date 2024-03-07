شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر فندق الإقامة لخوض آخر مران استعدادا لمواجهة الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر فريق الأهلي منذ قليل فندق إقتامه بالرياض في طريقه لخوض مرانه الختامي بالرياض، استعدادًا لمباراة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، على ملعب الأول بارك في نهائي كأس مصر.

كان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد ظهر اليوم، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء