فتيات مصر تحت 15 سنة يحصدن 9 ميداليات ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - نجحت بطلات مصر تحت 15 سنة في حصد تسع ميداليات ببطولة أفريقيا للسلاح المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكنت فتيات تحت 15 سنة من حصد تسع ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات ومثلهم برونزيات في الثلاثة أسلحة المختلفة.

وحققت بطلات سلاح الشيش تحت 15 سنة ثلاث ميداليات حيث فازت فاطيما وهبة بالذهبية بينما توجت أروى يوسف بالفضية فيما فازت الاء شلبي بالبرونزية.

وعلى صعيد سلاح السيف فازت خديجة أبوعلم بالذهبية فيما حققت عنان حازم الفضية وتوجت ريتال الدكش بالميدالية البرونزية.

وأخيرا على صعيد سيف المبارزة، فازت نور محفوظ بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وحققت رؤى النموري الميدالية الفضية فيما توجت ملك فادي بالبرونزية.

ومثل منتخب مصر اليوم في منافسات سلاح الشيش للبنات كل من فاطيما وهبة، هانيا عطية، الاء شلبي وأروى يوسف بينما شاركت كل من ريناد الدكش، ندى إيهاب، عنان حازم وخديجة أبوعلم بسلاح السيف فيما مثل مصر بسيف المبارزة بنات كل من نور محفوظ، ريتال باسل، رؤى النموري وملك فادي.