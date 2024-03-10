مبابي يقود الهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريمس في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية ضد فريق ريمس ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي على أرضية ملعب استاد بارك دى برانس.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريمس في الدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: دوناروما.

خط خط الدفاع: راموس ، بيريرا، بيرالدو، هيرنانديز.

خط خط الوسط: فيتينها، أوغارتي، لي.

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، حكيمي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس والقنوات الناقلة

المباراة تقام في الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 4.

ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة بعد 24 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.



كما يقع فريق ريمس يدخل اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد 24 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.