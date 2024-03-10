توتنهام يعود إلى طريق "الأبطال" عبر "أنفاق فيلا بارك"

الرياص - اسماء السيد - لندن : عاد توتنهام بقوة إلى صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الكاسح على أستون فيلا الرابع في معقله "فيلا بارك" 4 - 0 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، في لقاء أكمله مضيفه بعشرة لاعبين.

ودخل فيلا اللقاء على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية، لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري فرّط بفرصة الابتعاد عن ضيفه اللندني بفارق ثماني نقاط وتعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 1982 1983 حين خرج من ربع نهائي كأس الأندية البطلة حينها على يد يوفنتوس الإيطالي، بعد موسم على إحرازه اللقب في مشاركته الأولى على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

وبهزيمته السادسة هذا الموسم، تقلص الفارق بين فيلا وتوتنهام الخامس الذي ثأر لهزائمه الثلاث المتتالية ضد منافسه، إلى نقطتين ما أعاد الأمل للفريق اللندني بخوض دوري الأبطال لاسيما أنه يملك أيضاً مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين ضد جاره تشلسي.

وتحضّر فيلا بأسوأ طريقة لما ينتظره الخميس على أرضه ضد أياكس الهولندي في إياب ثمن نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" بعد تعادلهما سلباً ذهاباً.

نوايا توتنهام تظهر مبكراً

وكانت البداية لصالح سبيرز الذي كان الأكثر استحواذاً على الكرة بفارق كبير لكن من دون أي خطورة أو تسديد على المرمى حتى نهاية الشوط الأول، لكن فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو استهلّ الثاني بأفضل طريقة بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 50 عبر جيمس ماديسون بعد تمريرة عرضية متقنة من السنغالي باب سار.

ولم ينتظر سبيرز طويلاً لإضافة الهدف الثاني الذي جاء بعد خطأ دفاعي فادح في التمرير لإيزري كونسا، لتصل الكرة إلى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي حضرها للويلزي برينان جونسون، فسددها الأخير في الشباك (53).

وتعقدت مهمة فيلا حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد الاسكتلندي جون ماكغين لخطأ قاس على الإيطالي ديستيني أودوغي، ما سهّل مهمة فريق بوستيكوغلو الذي وجّه الضربة القاضية لمضيفه وحسم فوزه الأول عليه منذ نيسان (أبريل) 2022 (4 - 0 في فيلا بارك أيضاً) والسادس عشر هذا الموسم بإضافة الهدف الثالث عبر سون بتسديدة قوية في سقف الشباك بعد عرضية من السويدي ديان كولوشيفسكي (1+90).