"إمام عاشور مش مكسوف؟".. مرتضى منصور يدافع عن عبدالله السعيد بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على أحداث مباراة الأهلي والزمالك الماضية في نهائي كأس مصر والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، ودافع عن عبدالله السعيد لاعب الأبيض وشن هجوما لاذعا على إمام عاشور لاعب الأحمر.

وقال مرتضى منصور، خلال تواجده في إحدى المناسبات خلال الساعات الماضية: "مكنش ده وقت انضمام عبدالله السعيد لنادي الزمالك، وبقول للجماهير، بلاش تظلموا اللاعب لأن أنا تعاقدت معاه وهو في عزه، وهو من أفضل اللاعبين في مصر".

وهاجم مرتضى لاعب الأهلي الحالي إمام عاشور وقال: "هل ما فعله إمام عاشور ده يصح؟ هل ده زملكاوي؟، لما يحتفل بالشكل ده بهدفه في مرمى فريقه السابق، مش مكسوف؟ ده إحنا بنشوف أي لاعب في العالم بيجيب هدف في فريقه السابق يقف احتراما للموقف وللجماهير".

كان مرتضى منصور، نجح في التوقيع مع عبدالله السعيد عندما كان لاعبا بفريق الأهلي عام 2018، ولكنه فشل إتمام التعاقد بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر، قبل انضمامه للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضي ولكن مع مجلس إدارة حسين لبيب.

وفي المقابل، رحل إمام عاشور، عن نادي الزمالك، في عهد مرتضى منصور الموسم الماضي، للاحتراف الخارجي في الدوري الدنماركي، وبعدها عاد للنادي الأهلي.

ورحل مرتضى منصور، من رئاسة نادي الزمالك، الموسم الماضي، بعد قرار الجهة الإدارية بعزله من منصبه، على خلفية تنفيذه حكم الحبس لمدة شهر، بسبب سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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