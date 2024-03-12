شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 8 ثوانٍ لاحتفاظ حارس المرمى بالكرة قبل إنذاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

فى عالم حارسة المرمى بكرة القدم الكثير من القوانين التي تضع حدوداً لحراس المرمى فى التعامل مع زملائهم داخل الملعب، باعتبار هذا المركز يحظى بخصوصية عن باقي المراكز على البساط الأخضر.

مؤخراً أعلن مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم إجراء عدة تعديلات علي قانون اللعبة، وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي استضافه الاتحاد الأسكتلندي، وشهدت التعديلات تغييرات وتوضيحات فيما يخص حراسة المرمى، على أن يتم تطبيق تلك التعديلات بدءًا من 1 يوليو 2024، مع إمكانية استخدامها قبل أو بعد تلك الموعد المحدد حسب بدء المسابقة.

وجاء من أبرز تلك التعديلات زيادة فترة حمل حارس المرمى للكرة إلى 8 ثوان بدلا من 6، قبل أن يتم إشهار الكارت الأصفر للحارس باحتساب مخالفة عليه لزيادة الاحتفاظ بالكرة.

ويعتبر حارس المرمى هو أهم لاعبٍ على المستطيل الأخضر، نظراً لمهمته في منع إحراز الأهداف في المباراة، كما يمكنه أيضاً لمس الكرة بيديه داخل منطقةِ الجزاء ولمدة 8 ثوانٍ فقط بعد التعديل الأخير على القانون، ويجب أن يكون الزي الخاص بحارسِ المرمى مختلفاً عن الزي الخاصِ بفريقه، وتنطبق عليه باقي الشروط المطبقة على باقي اللاعبين في الملعب.