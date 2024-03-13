شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الزمالك غدا بمقر النادى بعد الخسارة أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدراة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد اجتماع في الثانية ظهر غد الأربعاء بمقر النادى بعد الخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالغردقة.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس الزمالك مناقشة العديد من الملفات، وعلى رأسها أسباب تراجع أداء الفريق الكروي، فضلا عن احتياجاته في الفترة المقبلة،وبعض الملفات المعلقة الأخرى.

وفاز فريق الجونة على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دور nile.

افتتح التسجيل للجونة رضا صلاح في الدقيقة 30 ثم تعادل للزمالك أحمد فتوح في الدقيقة 51 قبل أن يضيف سامسون أكينيولا الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 56 ثم تعادل للفريق الساحلى إمانويل لاكى في الدقيقة 74 واختتم فرانك إيتوجا أهداف الجونة في الدقيقة 81.